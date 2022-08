Nem csak a magyarok szenvednek a nyári forróságtól, a világ minden pontján nő az elviselhetetlenül meleg napok száma. Erre ment rá Japánban a Burger King is, akik ezúttal nem fél kiló hússal, hanem jéggel etetnék vásárlóikat. A hőségben sokaknak nem eshet jól az a megterhelő kalóriabomba, melyet legnépszerűbb fogásuk, a Whopper jelent, ezért az étteremlánc megalkotta a jeges verziót: jégdarát tesznek a szendvicsbe.

Az így megszülető Ice Whoppert tényleg csak a 0 Celsius-fok alá hűtött víz különbözteti meg a slágerszendvicsüktől, mely mindenképpen lehűti a fogyasztókat, de csak akkor, ha frissen fogyasztják el a burgert: a melegben hamar megolvad a húson fekvő jégréteg és eláztatja a bucit, teljesen elrontva ezzel az ételt.

Az Ice Whopper egyébként rögtön menüben érkezik, üdítőként pedig egy klasszikus üvegpalack formájúra fagyasztott kóla jár hozzá, melyet el lehet nyalogatni, vagy megvárni, míg felolvad. Mindez 1000 japán jenbe, átszámítva 2890 forintba kerül, a különlegességet azonban nem lehet csak úgy megvenni.

Először is, a Burger King a menüt nem is hagyományos éttermeiben, hanem strandokon forgalmazza, ideiglenes jelleggel felállított bódéikban. Ráadásul aki venni akar egy ilyen szendvicset, annak még egy mobilalkalmazásban is regisztrálnia kell, csak ezt követően kaphatja kézhez a nyári ételt.