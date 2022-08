Néhány hete mutattuk meg nektek, mi mindenre lehet használni a motorolajos kannákat, függetlenül attól, hogy azok fémből vagy műanyagból készültek. Egyes cégek, gyártók ráakadtak erre a témára, most például egy különleges marmonkanna került elénk az internetet böngészve.

Ez a darab azonban nem fémlapokból lett hajtogatva, hanem bőrdarabokból összevarrva, így eredeti feladatára, azaz az üzemanyag tárolására alkalmatlanná vált. Mehetnek bele azonban kisebb üdítők vagy éppen iratok, füzetek, minden olyasmi, ami egy kis kézitáskában is elfér.

Habár jópofa a történet, azt azért nem gondoljuk, hogy Hamvas Tomi erre fogja cserélni a Teletank-videók nyitóképén is látható kannát, ugyanis a piros és fekete színekben elérhető táska 72 ezer forintnak megfelelő összegbe kerül. Készítői, az orosz KrukruStudio több érdekes táskadizájnnal is előrukkoltak már az évek során: csináltak már sütőtök, répa, droid vagy éppen koporsó alakú táskát is bőrből, illetve szövetből, hasonló árakon az elmúlt 11 évben.