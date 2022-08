Életünket lépten-nyomon körbeveszi a mesterséges intelligencia még akkor is, ha nem tudunk róla. A gépek által elvégeztethető határok egyre szélesebbek, egyre több és több feladattal bízhatjuk meg a rendszereket, melyek mindenféle emberi beavatkozás nélkül is működőképesek lehetnek.

Az elmúlt időszakban nagyobb fókusz helyeződött a képalkotásra. Számos olyan képalkotó program van már, ahol csak néhány adatra van szükség, a mesterséges intelligencia pedig nem ismer lehetetlent, és folyton növekvő tudását kihasználva megalkotja az általa legpontosabbnak vélt képeket. Ilyen program egyébként a DALL·E is, ahol angolul adhatunk meg instrukciókat.

Vannak ebből kiforrottabb, pontosabb verziók is természetesen, melyeket akár már művészi céllal is be lehet vetni. Meg persze olyat is lehet “játszani”, mint amit a Robomojo mögött állók tettek: filmplakátokat készíttettek az AI segítségével, pusztán úgy, hogy megadták az egyes filmek adatait, tartalmát, a többiért pedig a gép felelt.

A rendszer pusztán a bevitt információkra támaszkodva, érzelemmentesen alkotta meg számos jól ismert hollywoodi sikerfilm plakátját, nem egyszer sötét, komor módon, még akkor is, ha egyébként egy vígjáték a történet. Vannak benne egészen jól eltalált képek is, a Titanicé például a mozik előtt is megállhatta volna a helyét, míg az olyanok, mint a Batman vagy a Pókember azért szórakoztatóak, mert a lehető legtermészetesebben ábrázolják az ember és a szuperhős-névadó állat találkozását.

A teljes plakátlistát ide kattintva tudod megnézni.