Fitnesz- és testépítő-vloggerként amúgy sem állnak távol az őrült kihívások Stan Bruinincktől, vagy ahogy a legtöbben hívják, Stan Browney-tól, de július 6-án egy minden eddiginél bizarrabb küldetésre vállalkozott.

„Megpróbáljuk megdönteni a húzódzkodás valaha volt legőrültebb világrekordját” – mondta azt megelőzően a 22 éves holland, hogy egy levegőbe emelkedő helikopter talpára felkapaszkodott volna egy belgiumi kifutópályán.

Előbb barátja, a Browney nevű YouTube-csatorna videóiból ugyancsak ismert Arjen Albers tett egy próbát a rekorddöntésre: egy perc alatt 24 húzódzkodást csinált, amivel rögtön átadta a múltnak az örmény Roman Sahradyan rekordját (23), amit az 2021 októberében állított fel.

Browney utána rátett még egy lapáttal, és 60 másodperc alatt összesen 25 húzódzkodást végzett a levegőben, így ő a jelenlegi Guinness-rekorder.

Albers és Browney eredményes rekorddöntési kísérletét több hétnyi felkészülés előzte meg, ehhez helikoptert is béreltek (volna). „Egyáltalán nem volt lehetséges, ugyanis minden hívásra azt a választ kaptam, hogy ’nem, megőrültél’?” – elevenítette fel a helikopterbérlés ügyében folytatott telefonbeszélgetések kimenetelét a Guinness-világrekordok honlapján.

A két elszánt sportolónak 15 napjába telt, mire találtak egy helikoptert, addig pedig egy kötelekkel felfüggesztett, csúszós PVC-csövön gyakoroltak. Normál esetben fix húzódzkodórúdon végzik a gyakorlatot, ezúttal azonban a körülmények valósághű szimulálása volt a cél, azzal is számolva, hogy csúszósabb és vastagabb lesz a talp, illetve a helikopter is mozog.

„Kihívást jelent a normál felhúzás is, de ebben az esetben a rúd jóval vastagabb, mint egy normál rúd, miközben nincs rögzítve a talajhoz, ráadásul a levegőben mozog. Mindeközben energiát is pazarolsz, mert a helikoptert is lehúzod” – magyarázta az influenszer.

Eleinte paródiákat kezdett el feltölteni 2013-ban létrehozott csatornájára Browney, majd tartalomgyártásában akkor állt be jelentős fordulat, amikor 2015-ről 2016-ra látványos átalakuláson esett át: egy átlagos testalkatú, elmondása szerint kissé pufók srácként egészségesen izmos felépítésre tett szert, ráadásul otthoni edzéseknek köszönhetően.

Innentől pedig leginkább előre vezetett az útja, népszerűsége pedig különösen a koronavírus-járvány idején ugrott meg, amikor több videóban is próbálta segíteni azokat, akik a karantént otthoni edzésekre használták fel.

Mára már közel 2,2 millió követővel rendelkezik a YouTube-on – igaz, ehhez lényegesen hozzájárult, hogy tartalmait angol nyelven készíti –, és egy idő óta különböző kihívásokkal állítja szembe magát, illetve a barátait. Egyik videójában például azt tűzte ki célul, hogy egy hónapon át minden egyes nap 333 fekvőtámaszt végez.