Az autógyártók a fő termékeik mellett előszeretettel dobnak piacra mindenféle egyebet is, cipőktől a székekig, karóráktól a szánkókig számtalan dologra kerül a logójuk.

…és persze minél nagyobb presztízsű a márka, annál exkluzívabb, drágább, a luxus felé hajló az adott termék is. Így van ez a Mercedes esetében is, amely nem sokkal azután, hogy bemutatta a másfél milliós AMG-székét, most egy hangszóróval állt elő.

A „zajdoboz” a korábban más autómárkákkal is együttműködő modenai iXOOST műve, de az olasz származás ellenére első pillantásra nyilvánvaló a mercisége, ugyanis a mély-és magasnyomók a Mercedes AMG GT-ét idéző „hűtőrács” – háromágú csillaggal, AMG-logóval, ahogy kell – mögött bújnak meg, és a szénszálas anyagú dobozon is megvannak a megfelelő motívumok: a Black Series motorháztetejéről ismerős szellőzőnyílások a tetején, kipufogóvégek az oldalán, „diffúzor” hátul.

Az AMG-hangszóró 15 kilogrammot nyom, ára azonban egyelőre nem ismert. Ha abból indulunk ki, hogy az iXOOST Lamborghini számára készített hasonló terméke akkor 19 900 euró (mai árfolyamon 7,85 millió Ft) 2016-ban, gyanítjuk hogy ma ennél többet kérnek, nagyjából egy új „fapados” A- vagy B-osztály ára körül lehet. Persze aki a saját AMG GT-je mellé szeretné kiegészítőnek (kiadástól függően 80-200 millió Ft), nyilván belefér ez is.