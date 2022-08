A 39 éves sztár az idén már kipróbálta magát a Porsche Sprint Challenge Scandinavia autós gyorsasági sorozatban, a jövő héten pedig a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szervezett ralikrossz-vb-n debütál hazájában.

„Amatőrként nagyon tisztelem a ralikrosszosokat, ez a sportág rengeteget követel az embertől” – jelentette ki a sízéstől 2019-ben visszavonult klasszis, aki az RX2e nevű elektromos kategóriában áll majd rajthoz.

🥇Olympic skiing hero Svindal will make his rallycross debut in Hell, at the wheel of one of our cars🤩!#HellRX #Rallycross #RX2e | @fiaworldrx | @QEV_Tech | @olsbergsmse | #thefutureiselectric⚡

🔗Head out to our link in bio to read the full press release! pic.twitter.com/JXrsTpb1cy

— FIA RX2e Championship (@RX2eOfficial) August 3, 2022