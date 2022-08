Nemrég beszámoltunk arról, hogy az Egyesült Államok “ötöslottóján”, a Mega Millions nevű szerencsejátékon egymilliárd dollár fölé nőtt a főnyeremény. A lottóláz természetesen ilyenkor fokozódik, és végül nem is halmozódott már túl sokáig a nyeremény.

Péntek este ugyanis egy illinois-i játékos számait húzták ki, mellyel nem kevesebb, mint 1,337 milliárd dollár, átszámítva 527 milliárd forint ütheti a markát. Hogy ki adta fel a győztes szelvényt, az nem ismert, de azt tudni, hogy a 13, 36, 45, 57, 67, illetve a 14-es számokat tartalmazó papírlapot egy Chicagótól 27 kilométerre nyugatra található kisváros benzinkútján vásárolták.

Ez a nyeremény a harmadik legnagyobb az Egyesült Államok történetében, a csúcsot 2016 óta egy 1,586 milliárd dolláros pénzdíj tartja, melyet háromfelé kellett osztani, ugyanis három nyertes lottószelvény is volt. Az USA-ban egyébként kicsit másképp működik a lottózás, mint nálunk. A győztes szelvény tulajdonosa a teljes pénzre ugyanis csak életjáradékos formában jogosult, 30 évig utalják havonta a nyereményt, amolyan második fizetésként. Ekkora főnyereménynél azonban a havi juttatás sem kicsi: a banki SMS-ekben 3,71 millió dolláros (1,455 milliárd forintos) összeg szerepelhet.

Persze választható az egyösszegű kifizetés is, ám ott a szövetségi törvények miatt 24 százalékkal megskalpolják a nyereményt, emellett pedig az egyes államok nyereményadóját is be kell fizetni. Ez esetben Illinoisban 554,5 millió dollár (217 milliárd forint) marad a lottónyereményből, ami azért még mindig szép summa.