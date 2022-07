Néhány éve teljesen értetlenül fogadta a világ nagyobbik része, hogy valaki 120 ezer dollárt fizetett egy falra szigszalagozott banánért. Igen, ez volt a műalkotás, melyet aztán később valaki megevett, ahogy azt kell.

Hasonló művészi magasságokba emelkedett most egy ausztrál művész, Matthew Griffin is. A férfi az új-zélandi Auckland egyik galériájába egy frissen rendelt mekis sajtburgerrel lépett be, majd egy alkalmasnak vélt pillanatban fogott egy szelet uborkát ételéből és a plafonra hajította. A hófehérre meszelt falaktól egyértelműen elüt a bizarr alkotás, így messzebbről is észrevenni a sötét színű pöttyöt.

Az amerikai filmek menzáján látható diákcsínyekhez hasonló tett következménye az lett, hogy a galéria 10 ezer új-zélandi dollárért, átszámítva 2,5 millió forintért kínálja a publikus műalkotást – ennyi pénzből akár 4-5000 burgerre is futná, uborka nélkül is.

Aki azt hinné, hogy egy rossz vicc vagy szívatás ez az egész, azt ki kell ábrándítanunk. Az ausztrál művész saját galériája egyébként annyira komolyan kezeli a történetet, hogy ők például szoborként (!) hivatkoznak az ubira, és részletesen leírták a mekis sajtburger összetevőinek listáját is, mely közreműködött az alkotás elkészítésében.