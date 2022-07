Az indiai SWA Diamonds olyan dolgot vitt véghez, melyet nemigen lehet fogni bármihez: elkészítették a legtöbb gyémánttal kirakott gyűrűt a világon. Az ékszerben egészen pontosan 24 679 drágakő található, a korábbi Guiness-rekord – és most érdemes megkapaszkodni – “csak” 12 638 gyémánt volt, azaz a friss rekorder majdnem megduplázta a számot.

A gyűrű ráadásul nem egy ormótlan giccsparádé lett: alkotói egy rózsaszín osztrigagombát álmodtak meg, melynek felületét gyémántokkal rakták ki, egytől egyik kézzel. Az alap egyébként fehéraranyból készült, a folyékonyra hevített nemesfémet műanyagformákba öntötték, hogy megkapják a kívánt formát. Szám szerint 41 gombasziromból áll össze a kész kép.

Ezt a gyűrűt egyébként nem arra tervezték, hogy hordja is az ember, tekintve, hogy tömege 340 gramm. Az ékszerészek kiszámolták az értékét is, forintban 37,6 milliót ér az alkotás. A rekord hitelesítésénél független specialisták is besegítettek, a gyűrű a csúcsot hivatalosan május 5-e óta tartja, de csak nemrég mutatták meg a nagyközönségnek, pontosan mi is az új rekorder.