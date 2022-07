Utazástervezéskor sokat nyom a latban, hogy az épp kinézett szállás milyen értékeléseket kapott. A korábbi vendégek visszajelzései mellett azonban sokszor a szállásközvetítő oldalak értékelésével is találkozhatunk, akik szintén kipróbálják, milyen is az adott helyszín.

Ez is egy meló, mondhatni irigylésre méltó, amit valakinek meg kell csinálni. Hasonló tevékenységre keres most egy embert a Hotels.com. A feladat nem hangzik nehéznek: el kell utazni az Egyesült Államok tíz legjobb retró strandmoteljébe. A nyári munka díjazása 15 ezer dollár, melyből 10 ezer fedi az útiköltségeket repüléssel és minden egyébbel, a maradék 5000 (2 millió forint) azonban szabadon elkölthető. Nem egy rossz összeg egy nyárra, miközben utazgathat az ember.

Hogy a retrós életérzés teljes legyen, a cég még kiegészítőket is biztosít: naptej és esernyő mellett régies hatású napszemcsi, legyező, napelemes rádió és egy polaroid fényképezőgép is az indulócsomag része. Utóbbit kattintgatni is kell, ugyanis a dokumentáció fontos része a programnak: az értékelés mellett menet közben a vonatkozó Instagram-fiókot is frissíteni kell.

Sajnáljuk, hogy itthon nincs ilyen program, de egy amerikai felnőtt jól fog járni, persze csak azután, hogy válaszolt olyan kérdésekre, mint például “Kivel töltenéd a vízparti nyaralásodat, ha visszautazhatnál az ’50-es évekbe?”. A munkát egyébként az a jelentkező kapja meg, aki a legkreatívabb, legeredetibb és legjobb minőségű pályázatot küldi be.