Egyelőre még csak tesztfázisban működik, de beindult a Lego minifigura-készítő oldala, ahol bárki elkészítheti saját, egyedi sárga kisemberét. A dán játékgyártó egy egyszerűen kezelhető, de komplex szerkesztőfelületet állított össze, ahol a frizurától kezdve az arcon át a ruházatig mindent beállíthatunk.

A legtöbb lehetőséget utóbbi, azaz a felső személyre szabása jelenti. Amellett, hogy kiválaszthatjuk a ruhát – lehet pulóver, kantáros nadrág, szoknya vagy szkafander is -, még mintákkal, matricákkal is teleszórhatjuk azt, ahogy csak szeretnénk. Összesen 114 különböző dekorációs elem közül válogathatunk, melyeket többször is felhasználhatunk. Ha ez nem lenne elég, még szöveget is írhatunk a játékra számtalan betűtípussal – gyakorlatilag csak a fantázia szabhat határt annak, hogyan nézzen ki a figura.

Az így elkészített játékért 12 dollárt (4700 forintot) kér a Lego, de a lehetőség egyelőre csak korlátozottan elérhető – próbálkozásaink közben nekünk sem mindig sikerült elérni az oldalt. Nemrég egyébként egy másik játékgyártó is hasonló bejelentést tett: a Hasbro 60 dollárért, azaz több mint 23 ezer forintért csinál bárkiből akcióhőst: ők 3D-nyomtatással készítik a Pókember- vagy éppen a Power Rangers-figurákat, melyeknek fejét olyanra cserélik, amit a megrendelő kért.