Az elmúlt években többször lehetett hallani, illetve olvasni egy brit férfiről, aki 2013-ban hozott egy nagyon-nagyon rossz döntést. James Howells ma a világ egyik leggazdagabb embere is lehetne, de 9 évvel ezelőtt rossz meghajtót dobott ki a szemétbe. A merevlemezen 8000 bitcoin volt állítása szerint, ennek értéke az elmúlt hónapokban ugyan nem keveset csökkent, de így is 66,6 milliárd forintot ér az az adatmennyiség.

Nem csoda, hogy életéből hosszú éveket áldozott szeméttúrásra a férfi, egy ekkora összegért bárki lehajolna. Emberünk azonban eddig sikertelenül üldözte elveszett vagyonát, azonban egy viszonylag szűk területre korlátozta, hol veszhetett el a merevlemeze.

A terület egyébként egy szeméttelep a walesi Newport városa mellett, ám azt átkutatni egy személynek embertelen feladat lenne. Howellsnek is nagyobb tervei vannak ennél: összeállított egy 11 millió dolláros (4,3 milliárd forintos) üzleti tervet, melyből finanszírozná modernkori kincsvadászatát: a cechet befektetők és a város állná, segítségükkel pedig át lehetne forgatni 110 ezer tonna szemetet három év alatt. Befektetőből egyébként már kettőt is talált mindehhez, akik a végén részesedést kapnának a jutalomból, már csak engedélyek kellenek a művelet kivitelezéséhez.

A projekt során a legmodernebb technológiát is bevetnék: az emberi szemek mellett a mesterséges intelligencia is figyelné, emellett a Boston Dynamics által gyártott robotkutyák is pásztázhatnák a terepet a meghajtó után kutatva. Howells már ki is találta, hogy beszerez két ilyen négylábút, darabonként közel 30 millió forintnak megfelelő összegért.

Ám ahogy korábban említettük, az engedélyek még váratnak magukra, és megszerzésük közel sem garantált. A szeméttelepet már jó ideje nem használják, a területet pedig betemették földdel, melyen azóta a növényzet is megtelepedett. A felforgatás az óriási költségek mellett környezetkárosító hatású is lenne, hiszen az évek során a földtakaró alatt termelődött metán és egyéb más üvegházhatású gázok és káros vegyületek kiszabadulhatnának.