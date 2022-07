Több kutatás is bebizonyította, hogy 50 éves korukig a felnőttek felének már legalább egyszer volt valamilyen aranyeres problémája. Ez a betegség nemcsak fájdalmas és kellemetlen, hanem kockázatos is, hiszen a gyulladás következtében akár vérrögök is kialakulhatnak, ami súlyos szövődményekhez vezethet. Ez most rémisztően hangzik, de van egy jó hír is: ha időben felfedezed magadon és teszel azért, hogy elmúljanak a tünetek, akkor számos kellemetlenségtől megszabadulhatsz. Hogyan veheted észre az aranyeret?

Ennek a bosszantó betegségnek a legjellemzőbb tünete, hogy székelés közben fájdalom vagy pecsételő vérzés jelentkezik a végbélnyílás tájékán. Kezdeti stádiumú aranyér esetén a székelést követően viszkető érzés alakulhat ki a „kipufogó” környékén, rosszabb esetben viszont már maga a széklet is véres lehet. Szintén árulkodó jel, ha a végbélnyílás tájékán aranyeres csomók alakulnak ki, amelyek olykor-olykor megduzzadhatnak vagy fájdalmat okozhatnak.

Ez van, ha sokat ülsz

Az aranyér kialakulását többféle tényező segítheti elő, ezek közé tartozik, ha valaki ülőmunkát végez. A napi 7-9 órányi ülés következtében ugyanis vérbőség alakulhat ki a gátizom környékén, mivel arról a területről sokkal lassabban tudják elszállítani az erek a vért. Ha valakinek már eleve gyengék a kötőszövetei, akkor a végbél környékén sokkal könnyebben kialakulhatnak az aranyeres csomók, és ezek a duzzanatok sokáig nem is tudnak maguktól megszűnni. Éppen ezért az ülőmunkát végzőknek azt tanácsolják, hogy amennyiben lehetőségük van rá, legalább 45 percenként álljanak fel és sétáljanak egy kicsit. Motiváló dolog lehet, ha valamilyen konkrét célból állsz fel az asztaltól. Például azért, hogy igyál egy kis vizet, vagy pusztán azért, hogy az agyad felfrissüljön, hiszen a szabadban tartózkodás is hozzásegíthet ahhoz, hogy egy kicsit több oxigén jusson a szervezetedbe.

Szintén javasolt az ülőmunkát végzőknek a gátizomtorna. Ennek köszönhetően ugyanis a végbél záróizma sokkal erősebb lesz, ami pozitív hatással van a kötőszövetekre. A megerősített kötőszöveteknek köszönhetően pedig az aranyeres vénák egyszerűen nem tudnak kitüremkedni, és nem lesz ezen a téren olyan panaszod, ami megkeseríthetné az életed. Ha egy nap sokat ülsz, mert mondjuk hivatásos sofőrként vagy adminisztratív munkakörben dolgozol, akkor különösen érdemes hosszú távon valamilyen aktív mozgásformát beiktatni a szabadidőbe.

A futás vagy a nagy hasűri nyomással járó sportok, így például a súlyemelés nem tartozik az aranyér elkerülésére ajánlott sportágak közé. Viszont az úszás, a sétálás vagy a túrázás már ideális lehet az ülőmunkát végző, aranyérre hajlamos személyeknek. Ha a szoros időbeosztásod miatt csak a tornára van lehetőséged, az sem baj, de bármelyik mozgásformára esik is a választásod, a lényeg, hogy lehetőleg rendszeres legyen!

Odafigyelni a táplálkozásra

Nem túlságosan bölcs dolog olyan káros tevékenységekkel megszakítani az üldögélést, mint a dohányzás vagy a kávézás, vagy esetleg az alkoholos italok túlzott mennyiségű fogyasztása. Bár a koffein élénkít, negatív hatással van a gyomor és a belek nyálkahártyájára. Éppen ezért a koffeint tartalmazó italok fogyasztását az aranyeres egyéneknek mérsékelniük kell. Ez az alkoholra is igaz: az ital irritálhatja a belek falát, ezáltal pedig még súlyosabbá válhatnak a tünetek. A legnagyobb veszélyt a tömény alkoholos italok jelentik, ezért ezeket mindenképpen érdemes kerülnöd!

A mindennapi étkezéseid során emellett érdemes odafigyelni arra, hogy ne megszokásból vagy rutinból étkezz. Próbálj meg figyelni arra, hogy a tányérodra rendszeresen kerüljenek olyan emésztést segítő és gyomorkímélő ételek, mint a párolt vagy főtt zöldségek, illetve gyümölcsök. A zöldségek közül a kukorica, a káposztafélék, a paprika, a paradicsom, a karfiol, a retek, a spárga, a brokkoli, a padlizsán, illetve a sütőtök lehet ideális választás. A gyümölcsök közül pedig érdemes gondolni az almára, a szőlőre, a mazsolára, a körtére, a bogyós gyümölcsökre, az eperre és a málnára is. Javasolt továbbá heti több alkalommal olajos magvakat, hüvelyeseket, valamint zöldborsót, sárgaborsót, lencsét vagy szárazbabot fogyasztani. Az élelmi rostokban és vitaminokban gazdag ételek ugyanis megakadályozzák a székrekedést, ami az aranyérpanaszok egyik fő okozója lehet.

Nem baj, ha valaki szereti a tejtermékeket, de figyelembe kell venni, hogy egy hatalmas adag fehérje rossz hatással lehet a belek savképző képességére. Sajnos emiatt a fagylaltot is kerülni kell, ami a tejen kívül sokféle színezéket és adalékanyagot is tartalmaz. Vannak viszont olyan savanyított tejtermékek, mint a joghurt és a kefir, amelyek nagyon jó hatással vannak az emésztésre, és még a székelést is megkönnyítik.

Jól látható tehát, hogy az aranyérre hajlamos, ülőmunkát végzőknek nem kell beletörődniük a sorsukba. Pusztán oda kell figyelniük néhány alapszabályra, illetve nagyobb körültekintéssel kell kiválasztaniuk, milyen ételeket vagy italokat fogyasztanak.