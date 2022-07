Az utóbbi időben egyre jobban fókuszálnak a légi közlekedésben is a károsanyag-kibocsátás visszafogására, az emissziós értékeket ugyanis előbb vagy utóbb, de korlátozni fogják itt is, ahogyan arra a szárazföldön is látunk már példákat. A kibocsátás-csökkentési kutatások terén jelenleg az Airbus mondható a nagy gyártók úttörőjének, időről időre megvillantanak valami újdonságot, melyet látva tényleg felsejlik előttünk a zöldebb repülés jövőképe: 2050-re teljesen karbonsemlegessé tennék az utazás ezen formáját.

A francia repülőgyártó nemrég egy olyan technológiát mutatott be, mely első pillantásra egy múltbéli megoldásnak tűnik. Sugárhajtóművét ugyanis egy nyitott szerkezetre cserélte, melytől azt remélik, hogy összességében 20 százalékkal is csökkentheti a károsanyag-kibocsátást. A megoldást egy Airbus A380-ason is tesztelni fogják még ebben az évtizedben a levegőben egy sor földfelszíni próba után.

Pusztán az Airbus által közzétett képeket megnézve a kibocsátás-csökkenés a tömeg és a felület csökkenésével is magyarázható lenne, de a kutatások pontosan felmérik majd az új megoldás aerodinamikai jellemzőit, illetve következményeit. Emellett ki kell értékelni, hogyan változik így meg a repülőgépek hangja: aki már ült légcsavaros gépen, az tudhatja, hogy ezek jóval hangosabbak sugárhajtású társaiknál. A szakértők azt is megnézik, hogy ez a hajtómű mennyire állhat majd készen a jövőben a fenntartható repülőüzemanyagok használatára, illetve hogyan implementálható egy hibrid, vagy éppen teljesen elektromos rendszerbe.