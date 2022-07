A tetoválások már évezredek óta jelen vannak az emberek életében kisebb-nagyobb mértékben. A bőr örökre szóló beszínezésében számos jó és rossz, na meg érdekes példát láttunk már, és napjainkra már eljutottunk arra a szintre, hogy egy robot is képes a feladat végrehajtására, vagyis egy tetoválás elkészítésére.

Az igazán jó minőségű, látványos alkotásokat azonban továbbra is emberek készítik. Közülük az egyik legjobb egy francia művész, Veks Van Hillik, aki arra szakosodott, hogy a végtagok hajlatait fedje be fekete tintával úgy, hogy az ábra a kezek és lábak kinyújtott és behajlított állapotában is remekül nézzen ki.

Ezek a területek egyébként komoly kihívást jelentenek tetoválói szempontból, sokan épp a torzító hatás miatt nem is vállalják ezek kezelését. A Touluse városában alkotó férfi azonban kihasználja a piaci rést, mindezt úgy, hogy legtöbb művét szabad kézzel, mindenféle előzetes számolgatás és hosszas tervezés nélkül készíti.

Számos tetoválását ihlette a tengeri élővilág, különféle valós és kitalált mélyvízi lények, szörnyetegek jelennek meg a hajlatokban. A végtagokat mozgatva ilyenkor úgy tűnik, mintha ezek a halak és más állatok épp szájukat akarnák kinyitni vagy becsukni, hogy megvillantsák/elrejtsék fogaikat.

Emellett látványosak azon művei is, ahol egy formából valami teljesen más lesz a kezek és lábak kinyújtásával. Ilyenek az alábbiak is:

