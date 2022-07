A World View nevű cég 2024-ben indítja el első járatait a világűr felé: ez gyakorlatilag egy óriási ballon fel-le reptetését jelenti, alján kosár helyett egy kapszulával, melynek ablakaiból remek kilátás nyílik a 30 kilométerrel lejjebb található bolygóra. Terveik szerint olyan területekre repülnének el, mint a Nagy-korallzátony Ausztráliától északra, a kínai nagy fal, a gízai piramisok, a Grand Canyon, de az amazonasi esőerdőt és a sarki fényt is megmutatnák Norvégia felett.

Egy-egy ilyen program 6-12 órán át tart majd, a beugró pedig 50 ezer dollár (19,3 millió forint) fejenként a nyolcszemélyes ballonba. Az utasokat kétfős személyzet kíséri majd.

Ha mindez pedig nem lenne elég, vagy unalmas lenne valakinek, már le is szervezték az első űrkoncertet is: az egyik úton a Grammy-díjas The Chainsmokers fog zenélni a gazdag űrturistáknak.

“Mindig is arról álmodtunk, hogy kijussunk az űrbe” – közölte az együttes. “A Föld és az űr látványa hihetetlen és inspiráló lesz, és reméljük, hogy ez az utazás hatással lesz a kreativitásunkra a jövőbeli projekteknél.”