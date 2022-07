Ha pénzről volt szó, sosem kellett sajnálni a hollywoodi színészeket, de hosszú ideig létezett egy láthatatlan plafon, úgy 20 millió dollár körül: ennél többet senkinek sem adtak egy szerep miatt, akármennyire is zseniális színészről legyen szó.

Az elmúlt időszakban azért többen elkezdték felrúgni ezeket az íratlan szabályokat, elsősorban a streamingszolgáltatók, akik ezzel át is csábítottak nem egy színészt a platformjaikra. Manapság elsősorban ők generálják az árversenyt, mely jól látszik a Variety által közzétett friss fizetési lista élmezőnyében.

Rögtön beszédes, hogy a legjobb tízbe is csak 20 millió dollárral (7,8 milliárd forinttal) lehetett bekerülni. Összesen 12-en vannak, akik ennyit vagy ennél is többet kerestek a közelmúltban szerepeikkel. Kereken ennyit heten kapnak: Denzel Washington, Will Ferrer, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Tom Hardy, Joaquin Phoenix és Ryan Reynolds. Utóbbi például a jövőre érkező élőszereplős Barbie-filmért kap ennyit, Phoenix a Joker második részéért, Diesel pedig a soron következő Halálos iramért.

Előttük öt ember áll a listán:

Dwayne Johnson (Black Adam) – 22,5 millió dollár (8,8 milliárd forint)

Brad Pitt (F1-es dráma az Apple TV+-on) – 30 millió dollár (11,7 milliárd forint)

Leonardo DiCaprio (Megfojtott virágok az Apple TV+-on) – 30 millió dollár (11,7 milliárd forint)

Will Smith (Emancipation az Apple TV+-on) – 35 millió dollár (13,6 milliárd forint)

Tom Cruise (Top Gun: Maverick) – 100+ millió dollár (39 milliárd forint)

Látszik tehát a listán az Apple áremelése, na meg az, hogy Maverick mindenkit lenyomott, nem kicsit. Ő egyébként különleges szerződésének köszönheti órási keresetét, ugyanis ő részesedést kap a mozis bevételekből is – azok pedig már bőven egymilliárd dollár felett járnak.

A nőknél Margot Robbie a listavezető, ő 12,5 millió dollárt (4,8 milliárd forintot) keres a Barbie női főszerepével. A 32 éves színésznőt 17 férfi előzött meg a fizetési sorban.