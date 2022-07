Közép-Amerika trópusi esőerdeiben, Costa Ricában és Mexikóban több különleges bogárral is lehet találkozni, de egyik sem olyan megbabonázó, mint a Chrysina limbata, melyet angolul ékszerszkarabeusznak hívnak. Könnyű felismerni, ugyanis egy fémes színű, a fényt tükörként visszaverő külsejű élőlényről van szó, mely simán elmenne nyakékként is.

Színüket annak köszönhetik a 25-35 milliméteresre megnövő rovarok, hogy kitinpáncéljük rétegei eltérő módon verik vissza a fényt. Ezt vékony film interferenciának hívja a tudományos szakzsargon, a hétköznapokban a jelenséggel akkor találkozhatunk, ha egy utcai vízpocsolya olajjal szennyeződik, arról pedig kékes-zöldes árnyalatban verődik vissza a fény.

A rovarok ritkák, így gyűjtik is őket: a szép példányok akár 500 dollárt (200 ezer forintot) is megérhetnek a legelszántabb rovarfanatikusoknak. Az idő előrehaladtával sajnos csökken az esély arra, hogy összefussunk vele egy esőerdei sétán, már csak azért is, mert természetes élőhelyük folyamatosan zsugorodik.