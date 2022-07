A Prodrive névről az autósport kedvelőinek egy brit versenycsapat juthat eszébe, akik többek között a Subaru WRC-s programját is futtatták, de a Forma-1-be is belekóstoltak a BAR révén 1999 és 2005 között, hogy csak a legfontosabb projektjeiket említsük.

A cég még ma is él és virul, melynek ékes példája a most bemutatott csodaszép versenyszimulátor, melyet ők maguk egész egyszerűen a legszebbnek tartanak a világon – mi ezzel azért vitatkoznánk:

A masina tervezésekor bevallottan az volt a cél, hogy egy bútordarab legyen a kész termék, ehhez sikerült is tartania magát a korábban az Aston Martinnak és a TWR-nek is dolgozó Ian Callum tervezőlegendának és csapatának. A pilótát egy karbon monocoque öleli körbe, így abszolút úgy érezheti magát bárki, mint egy versenyautóban. Megjelennek futurisztikus elemek is, a kormány és a képernyő kicsit mintha lebegne, remekül alkalmaztak olyan vizuális trükköket, mellyel igazán előremutatónak hat a gép.

A Prodrive szimulátorának tudásával nem lesz baj egy ideig, az biztos: a grafikus egység 12 GB-os, melyhez 16 GB RAM párosul, aligha fog bármilyen játék is szaggatva, akadozva megjelenni a 49 colos hajlított monitoron. A hivatalos specifikáció egyetlen megkérdőjelezhető eleme az előre telepített szimulátor kérdése: a leírt Assetto Corsánál van már jobb program, ott van rögtön az utódja, az Assetto Corsa Competizione, bár az új szoftver beszerzése abszolút mellékes dolog anyagilag olyankor, amikor az egész gép 39 ezer fontba (18,2 millió forintba) kerül áfa és szállítási költségek nélkül.