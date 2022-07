A Gelato Festival World Ranking egy állandó, évente frissülő világranglista, amely meghatározza a világ legjobb kézműves fagylaltmestereinek rangsorát. A világ minden tájáról 5000 fagylaltkészítőt bíráltak el. Ennek összesítésében Fazekas Ádám a második lett tonkababos málnavelővel és ostyával tálalt, enyhén sós pisztáciafagyijával.

A fagylaltmesterek összehasonlításánál azonban nem csak azt veszik figyelembe, hogy aktuálisan ki milyen hideg nyalánksággal készül, az elmúlt egy év ízei, eredményei, elismerései is számítanak. Sokat nyomott a latban az, hogy tavaly világbajnoki címet ért pisztáciagyümölcs ízű fagyija.

A most készített édesség különlegessége, hogy teljesen természetes alapanyagokból készül. Fazekas a nyarat egyébként egy kovászos uborka ízű fagyival indította be budapesti és rétsági cukrászdáiban, ahol egyébként megkóstolható a tonkababos hűsítő is.