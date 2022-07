Több mint tíz éve működik sikerrel a HomeExchange nevű platform, melynek lényege, hogy az utazóknak kínál olcsó szállást. A rendszer annyiban tér el az Airbnb-től, hogy itt egy éves előfizetési díjat kell fizetni, majd a vendégpontjainkkal (GP) sáfárkodhatunk, ezzel fizetünk a minket vendégül látóknak, akik aztán szintén leüdülhetik GP-jüket másoknál.

A rendszerhez nemrég adtak egy újdonságot: különválogatták a legexkluzívabb villákat, luxusotthonokat és olyan szálláshelyeket, melyek közel sem hétköznapiak. A Collection nevű részlegen belül válogatva tényleg minden van a mozitermes kastélyokon át a végtelen medencén keresztül a telken belüli teniszpályáig.

A rendszer itt is ugyanúgy működik, a GP-ket lehet gyűjteni azzal, ha vendégül látunk valakit, majd elkölthetjük őket másnál alvással. Itt kicsit szigorúbbak azonban a feltételek: a Collection-szekcióba csak olyan otthonok kerülhetnek be, melyek legalább 1,5 millió dollárt (600 millió forintot) érnek. Ezt rendszeresen ellenőrzi is a platform fejlesztője.

A körbe való bekerülés éves szinten 1000 dollárba (400 ezer forintba) kerül, ami nem is olyan vészes ár, ha azt nézzük: ha valaki tényleg sokat tud utazni, emellett pedig vendégül is lát embereket, a GP-k kiegyenlítik egymást. Persze nem árt, ha van hozzá egy igen értékes otthonunk és azt hajlandóak vagyunk idegenekkel is megosztani, ráadásul nem féltjük azt másoktól. Utóbbi tényezőben azért segít a HomeExchange: minden helyszínre 2 millió dollár értékig biztosítást kötnek arra az esetre, ha valami kár történne.