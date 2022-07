2002 óta évről évre megválasztják a világ legjobb éttermeit, szám szerint ötvenet listáz egy 1080 főből álló szakértő zsűri. Idén Londonban tartották a díjátadót, ahol a legjobbnak járó elismerést a Dánia fővárosában található Geranium nyerte el.

A koppenhágai étterem, mely három Michelin-csillaggal is rendelkezik, az északi ország legnagyobb futballstadionjában található, a Parken Stadion nyolcadik emeletén. Nagy ablakainak köszönhetően kiváló kilátást nyújt a környékre, miközben a vendégek falatozhatják a hús-, de nem halmentes menü fogásait, mely egy három órás procedúra.

A 171 ezer forintos lakoma mellé persze ital is dukál, itt már több borcsomagból is választhat az ember. Mind közül a legdrágább többe kerül, mint az étel: ez átszámítva 964 ezer forintba kerül. Mindezt heti négy napon élvezhetjük: az étterem nincs mindig nyitva, ráadásul a nyár egy részében leállás is van náluk.

A most elnyert díjat egy étterem csak egyszer kaphatja meg, így a Geranium ismételni biztosan nem fog. A legjobb ötvenbe két szomszédos ország egy-egy étterme fért be: a bécsi Steirereck a 13. lett, a Szlovénia nyugati felén található Hiša Franko tulajdonosai pedig a 34. helynek örülhetnek.