Az 1960-as és 70-es évekre párás tekintettel gondol vissza minden autóbolond, aki szereti az amerikai vasakat: óriási motorok és klasszikus formák jellemzik ezt a korszakot, melynek az olajválság vetett véget. Napjainkban is keressük ezeket az autókat, vagy azokat, melyek erre az időszakra emlékeztetnek bennünket.

Talán így lehettek ezzel a USPS-nél, vagyis az Egyesült Államok Postaszolgálatánál is, ahol öt izomautó előtt tisztelegtek egy új bélyegsorozattal. A Forever Stamps kollekció – melyben például Star Wars-droidos bélyeget is találni – új tagjait hivatalosan csak augusztus 25-én, egy ünnepség keretein belül iktatják be a Nagy Amerikai Bélyegshow-n, de a látványterveket már megmutatták a nyilvánosságnak.

Arról még nincs információ, hogy mennyibe kerülnek majd az autós bélyegek.