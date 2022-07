Az aranyeres problémák meglehetősen régi időkbe nyúlnak vissza az emberiség történetében. Nem te vagy az első ember, aki pecsételő vérzést, szúró fájdalmat tapasztal székelés után. Éppen ezért szégyenkezni sem kell miatta, sőt tabuként sem kellene kezelni, hiszen könnyen lehet, hogy olyanok is szenvednek ezektől a tünetektől, akikről nem is gondolnád. Hivatalosan az aranyérről időszámításunk előtt 1700-ban tettek először említést az ókori Egyiptomban. A feljegyzések azonban nemcsak magát a betegséget – amit hemorrhoidnak neveztek – írták körül, hanem megoldást is javasoltak. Az egyiptomiak akkor úgy vélték, hogy egy földből és akáclevelekből főzött kenőccsel, illetve egy gyolcs segítségével gyorsan enyhíteni lehet az aranyeres panaszokat.

A görögök már műtötték

A probléma az ókori görögök előtt sem volt ismeretlen, elvégre ők is emberek voltak. Ők a különböző fájdalomcsillapító kenőcsök mellett már meglehetősen fejlett eljárásokat dolgoztak ki az aranyér kezelésére. A mai orvosi gyakorlatokhoz hasonlóan lekötötték a fájdalmas érdudort, amely aztán a vérkeringésből kizárva végül elhalt és nem okozott többé problémát. A középkorban drasztikusabb módszerek váltak elterjedtebbé: a szerzetesek egy felhevített fémrudat toltak fel a beteg végbelébe, amely általában azokon segített, akik már ülni sem tudtak a fájdalmas aranyér miatt.

Az 1800-as évek elején hazánkban úgy tartották, hogy a Radnai-havasokban található savanyúvíz (másnéven ásványvíz) is kiváló gyógyír lehet azok számára, akik aranyérbetegséggel küzdenek. Ugyanakkor azt is állították, hogy akik ilyen problémával kénytelenek szembesülni, azok nem fordítanak elég figyelmet a tisztálkodásra és a fürdésre. Bárhogyan gondolták is akkor, valójában egy dolog biztos: a folyóiratokban és feljegyzésekben rendszeresen említették az aranyeret, ami azt jelenti, hogy évszázadokkal ezelőtt is megharcoltak ezekkel a panaszokkal.

Szégyenkezés helyett gyors megoldás

Mindez egy dolgot jelent csupán: nincs miért szégyenkezni miatta, és nem kell ezt tabuként kezelni, hanem orvoshoz kell fordulni, amennyiben valaki ilyen tüneteket tapasztal magán. Az aranyér gyógyítására sokféle megoldás létezik manapság. Ha akut aranyérről van szó, akkor gyors és hatékony megoldás lehet egy-két melegebb ülőfürdő, mivel a meleg víz ellazítja a végbél záróizma körüli ereket, ezáltal pedig a vér könnyebben tud onnan távozni.

Ezzel párhuzamosan ugyancsak fontos arra figyelni, hogy aranyérpanaszok esetén kerüljük az olyan ételek fogyasztását, amelyek székrekedést okozhatnak. Ha túl sok finomított szénhidrátból álló ételt, így például cukros péksüteményeket fogyasztunk, akkor kitesszük magunkat a székrekedés veszélyének, és az erőlködés a hasprés miatt az aranyeres panaszok súlyosbodásához vezethet. Előfordulhat, hogy a tünetek csak a megfelelő aranyérkenőcs vagy kúp alkalmazásával szűnnek meg, de aranyszabály, hogy amennyiben valaki szembesül ezzel a problémával, akkor ne hagyja, hogy súlyosabbá váljanak a tünetek.

Erre figyelj hosszú távon

Ha nem akarsz bekerülni a történelemkönyvekbe az aranyeres panaszaiddal, akkor a legegyszerűbb, ha hosszú távon is figyelsz az étrendedre és az életmódodra. Amennyiben eddig nem választottál magadnak valamilyen amatőr sportot, akkor most érdemes elgondolkodni rajta. Az úszás, a túrázás vagy éppen a kerékpározás ideális lehet, mert átmozgatja az egész testet és élénkíti a vérkeringést. Nem árt persze odafigyelni az étrendedre is: fogyassz sok vizet, ellenben kerüld a cukros vagy sós fogásokat. Vegyél fel az étlapodra rostokban gazdag ételeket, amelyek serkentik az emésztést és segítenek elkerülni a székrekedést.

Az aranyér a 21. században többé már nem lehet tabu, hiszen rengeteg megoldás létezik ezzel kapcsolatban. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akkora tudás halmozódott fel ezen a téren az emberiség számára, hogy manapság már csak azon nem tudnak segíteni, aki nem meri felkeresni a szakembert.