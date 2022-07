Az Alexander Historical Auctions, egy történelmi jelentőségű műtárgyakra szakosodott aukciósház egyik közelgő árverése a szokásosnál biztosan felkapottabb lesz: Adolf Hitler órája talál náluk új gazdára.

A történet azonban nem ilyen egyszerű, ami nem is csoda egy ilyen történelmi személyiségnél, mint a náci Németország vezetője. Az óra történetét hosszasan kutatták a szakmában jártasak, illetve hadtörténészek, akik mind egyetértettek abban, hogy az óra Hitleré volt. Az aranykülsejű eszközt 1933. április 20-án kaphatta, 44. születésnapjára. Hátulján szerepel egy AH monogram is, ám ez itt nem feltétlenül a tulajdonosra, hanem a gyártóra utal, Andreas Huberre.

Mivel azonban az óragyár leégett a második világháború során, hivatalos papírokkal nem tudták alátámasztani, hogy ez valóban Hitler órája. Mindent egybevéve azonban erősebbek azok a bizonyítékok, hogy a Führer valóban hordta ezt a fekete számlapú aranyozott szerkezetet, melyet egy francia katona a háború végén megtalált Hitler berchtesgadeni házában Bajorországban.

A svájci Jaeger-LeCoultre óragyártó az árverés hírére reagálva egy közleményt is kiadott, melyben kijelentették, hogy senki sem élhet vissza az ő égiszük alá tartozó márkanevekkel, ők semmilyen Huber-féle Hitler-óráról nem tudnak és jogi lépéseket helyeznek kilátásba. Vélhetően ez a hercehurca is csak növeli az értékét a szerkezetnek, melyet már előzetesen is 2-4 millió dollárra becsülnek.