Sokak szerint az év legszebb időszaka az a néhány nyári nap, amikor nem kell a munkával és a hétköznapi teendőkkel foglalkozni, hanem el lehet vonulni pihenni. Nem számít azonban, hogy vízpartra vagy túrázni megyünk, sem az, hogy belföldön vagy külföldön tesszük ezt, ugyanis vannak dolgok, amelyek minden üdülést megkeserítenek.

Sokan találkozhattak már azzal a jelenséggel, hogy idegen helyen nem megy úgy a vécézés, mint otthon. Egyeseknél ennek pszichés okai vannak, mások csupán szégyenlősek, de vannak olyanok is, akik az új hely higiéniája miatt aggódnak. Ha a széklet visszatartása elhúzódik, az akár betegséghez is vezethet.

A hosszantartó székrekedés aranyeret is okozhat. Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, amelyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és olyankor fájdalmassá válnak. Becslések szerint minden harmadik embert érint a bolygón ez a betegség élete során legalább egyszer.

A fentiek alapján igenis megnőhet az aranyér kialakulásának esélye. Nem éppen ideális nyaralós program az alfelünk ápolgatása, ezért érdemes inkább elkerülni a betegség kialakulását, csökkenteni a kockázatokat. Ehhez pedig használni kell a WC-t, akkor, amikor szükségét érezzük: nem egészséges tartogatni, sem erőltetni a székelést, ugyanis mindkettő megterhelő a záróizmainknak, a gátnak.

Inkább álljunk meg egy bokor mellett, ha úgy hozza a helyzet, vonuljunk el a kukoricásba, vagy vegyük igénybe az első WC-re emlékeztető helyiséget! A természeti környezetért a szervezetünk is hálás lehet: a széklet ugyanis sokkal könnyebben távozik guggoló pozícióban, mint ülő testhelyzetben.

Ha már el tudjuk engedni magunkat és képesek vagyunk idegen pályán is vécézni, készüljünk is fel rá: a nedves törlőkendő nemcsak takarítási célokra alkalmas, de higiénés szempontból is jó választás. Ráadásul puhaságának köszönhetően kevésbé ingerli a legérzékenyebb területeket.

Az aranyér elleni védekezés azonban nem teljes, ha csak a kiadási oldallal foglalkozunk. A bevitelre is ügyelni kell – márpedig a magyarok nyaralási szokásaira nem éppen az a jellemző, hogy figyelnek arra, mit esznek. Ugye, hogy ritkán viszünk magunkkal a strandra a lángos mellé zabot vagy lenmagot, holott ezekben van a legtöbb rost, ami segíti a bélműködést. A svédasztalokon is inkább a húsfélékre megyünk rá a zöldségek és a gyümölcsök helyett, amelyek természetes gyógyszerei egyebek között a székrekedésnek és a szorulásnak. Nemcsak a nyári meleg miatt, hanem emésztési szempontból is fontos a folyadékpótlás, de természetesen nem a sörre gondolunk, amikor bőséges ivást javaslunk.

Ezeket a tanácsokat megfogadva jelentősen csökkenthető az aranyér kialakulásának kockázata. Mindez azonban nem jelent százszázalékos biztonságot: készüljünk fel a problémára, hogy ne érjen váratlanul, ha esetleg felbukkanna a fájdalmas tünetekkel járó kór. Egy aranyér elleni kúp vagy egy székletlágyító nem jelent akkora terhet, mint az, ha a betegség miatt szenvedjük végig az év legszebbnek remélt napjait.