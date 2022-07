Míg Henry Ford annak idején azt mondta a T-modellről, hogy a vásárlók bármilyen színben kérhetik azt, feltéve, hogy a feketéről van szó, a Porsche híres arról, hogy az évtizedek során a szivárvány szinte minden árnyalatában dobott piacra autót.

Sőt, az ügyfelek a Paint to Sample programjuk keretében ma is kérhetnek egyedi fényezést, modelltől függően 17-20 ezer eurós (6,8-8 millió Ft) felárért a saját ízlésükre szabott színben vihetik el a kinézett autót.

A Porsche igen büszke is a Rennbow-ként is emlegetett palettájára, a Georgia állambeli (USA) Atlantában nem olyan régen egy egészen az év végéig nyitva álló kiállításon is megmutatják, milyen sokszínű a márka.

A különleges színek egy különleges akciót is ihlettek: mivel az USA-ban július 17-én, azaz ma van a nemzeti jégkrémnap, a Porsche a chicagói Pretty Cool Ice Cream fagyizóval együttműködésben a színek által inspirált jeges nyalánkságokat kínál.

A mai napon elérhető a Mint Green (mentazöld – kekszes-tejszínes íz zöld-fehér csokimázzal), a Strawberry Red (szamócapiros – krémsajtos jégkrém piros bevonóval), a Macadamia Metallic (makadámmetál – pörkölt makadámdiós jégkrém fémesen csillogó külsővel), a Frozen Berry Metallic (fagyos-bogyós metál – feketemálna-jégkrém hozzáillő csokimázzal, valamint a Lime Gold Metallic (lime-arany metál – lime-pite íz csillogó arany karamellbevonattal).

Kattints a képre a színekért! …izé, az ízekért!

Elnyalnál egy Porschét? Elnyalnál egy Porschét? 1 /6 Mint Green (Fotó: Porsche Cars North America) Mint Green (Fotó: Porsche Cars North America) Fotó megosztása: 2 /6 Strawberry Red (Fotó: Porsche Cars North America) Strawberry Red (Fotó: Porsche Cars North America) Fotó megosztása: 3 /6 Macadamia Metallic (Fotó: Porsche Cars North America) Macadamia Metallic (Fotó: Porsche Cars North America) Fotó megosztása: 4 /6 Frozen Berry Metallic (Fotó: Porsche Cars North America) Frozen Berry Metallic (Fotó: Porsche Cars North America) Fotó megosztása: 5 /6 Lime Gold Metallic (Fotó: Porsche Cars North America) Lime Gold Metallic (Fotó: Porsche Cars North America) Fotó megosztása: 6 /6 Fotó: Porsche Cars North America Fotó: Porsche Cars North America Fotó megosztása: Fotó megosztása:

„Igazán szórakoztató projekt volt ez, reméljük, hogy mindenki arcára mosolyt csal, csakúgy, mint az autóink választható egyedi fényezései. Azt hittünk, nincs annál kúlabb, mint egy álom-Porsche egyedi színe, de a jégkrémeknek sikerült überelniük ezt” – játszott a cool (hűvös/menő) szóval a Porsche Cars North America marketingért felelős alelnöke, Ayesha Coker.

A jégkrémeket a mai nap folyamán a már említett chicagói fagyizó kínálja, de lehetséges, hogy később a Porsche (észak-amerikai) PR/marketingeseményein is megkóstolhatják őket a résztvevők.