A taxist váratlanul érte a beszélgetés

A 33 éves Tamás évek óta taxizik, és sokféle beszélgetésnek fültanúja volt. Még őt is meglepte, amikor a két barátnő a hátsó ülésen gátlások nélkül kezdett csevegni a szülés után jelentkező aranyeres problémáiról. Tamás felesége éppen babát vár, ezért végig nagyon fülelt, hiszen titkon őt is érdekelte a téma.

A szülés fájdalmairól vall Barbi

– Hú, Nórikám! Tudom, ha az ember babát vár, csak a szép dolgokról akar hallani, mégis van valami, amit szeretnék neked elmondani. Naivan azt gondoltam, a szülés fájdalmas lesz ugyan, de utána majd hamar elmúlnak a problémák. Arra senki nem készített fel, hogy a fájdalmas erőlködéstől aranyerem alakulhat ki – meséli a 35 éves Barbi. – A szülés önmagában is megterhelő volt számomra. Alaposan elfáradtam, és utána sokáig úgy éreztem, mintha semmi erő nem lenne a testemben. Ezért is volt olyan rossz a másnap reggel az alfelemben jelentkező folyamatos fájdalom. Megmozdulni is nehezemre esett miatta, és a vécén is pokoli pillanatokat éltem át.

A kisbaba gondozásához erő kell

Amint a kisbabád a világra jön, megváltozik az életed. Folyamatosan gondoskodnod kell egy tőled függő csecsemőről. Ha sajog mindened és nem érted a fájdalom okát, ezt sokkal nehezebb megtenned. Nálam tapasztaltabb anyukák világosítottak fel, hogy valószínűleg aranyerem lett. Szerencsére az egyik kismamatársamtól kaptam pár kúpot, ami sokat segített, és enyhítette az aranyeres fájdalmaimat. Azért is mesélem neked, hogy fel tudj készülni rá, mi várhat rád közvetlenül a szülés után.

Legyen a kórházi táskában kúp és kenőcs

– Az első pár nap lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő, ezért sokat segíthet, ha a kórházi táskádba a hálóing és a pelenka mellé aranyér elleni kúpot is raksz – tanácsolta a barátnőjének Barbi. – Nekem a Proktis-M végbélkúp és Proktis-M plus kenőcs vált be. Ez a készítmény azért volt szimpatikus a számomra, mert az összetevői, a hialuronsav és a gyógynövények enyhítik a fájdalmat és elősegítik a szöveti regenerációt. A Proktis-M kúpot és kenőcsöt recept nélkül meg tudod venni a patikában – mondta Barbi.

Ezért érinti gyakran a kismamákat az aranyér

Az állapotos nők aranyerét a székrekedéssel járó erőlködés mellett a növekvő magzat medencefenékre és a gátizomzatra nehezedő nyomása okozza. A terhesség hormonális változásokkal is jár. A magas hormonszint fellazítja a kötőszöveteket és fokozza a kismedence vérellátását, így az erek könnyebben tágulnak ki. A szülés közbeni erőlködés is növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.