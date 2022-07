Lyukas zokni, iPhone-tok, fogöntvény, vibrátor, legókockák – a belga fotográfus, Barbara Iweins 12 795 személyes tárgyát – és három gyermekéét – fényképezte le. Az ötlet a nő sokadik költözésekor jött, a pakolás közben arra gondolt, katalogizálhatná a tárgyait. A fotózás végül négy évig tartott, a végeredmény pedig album formájában is megjelent, a cím mi más is lehetne, mint Katalog.

„Amikor belekezdtem, azt hittem, egyszerűen csak kimerített a költözés, a pakolás, de aztán rájöttem, hogy ez amolyan önfenntartási reakció, azzal, hogy minden egyes nap foglalkoztam a kollekcióval, a saját életemet is rendszereztem a fejemben. Pozitív folyamat volt” – mondta.

A Katalogban a tárgyfotókat helyiségek szerint – a konyhától a hálószobájáig, a pincétől a fürdőig – csoportosította a művész, így bizonyos értelemben a brüsszeli lakás túráját is adja az album, miközben a színek, formák, a használat gyakorisága alapján is elvégzett katalogizálás érdekes eredményeket is hozott.

Iweins megállapította például, hogy a kesztyűk 90%-ának párja két héten belül elveszik, hogy a gyermekei Playmobil-figuráinak 37%-a kopasz, hogy könyvei 19%-át sosem olvasta, hogy a személyes tárgyainak 16%-a kék színű, míg a ruhái 22%-a fekete. A leltár végén azt is megbecsülte, hogy az összes lefotózott tárgy együttes értéke 121 046 euró lehet.

A Katalogban a fotókhoz 50 kis anekdota, visszatekintés, szösszenet is szerepel, így szól például a borítón is megjelenő vörös ballonkabát kísérője:

„A kórházi napok hosszúak. Úgy döntöttem, hogy ma megleplek valamivel. Meztelenül felveszek egy tűsarkút, majd magamra kanyarítok egy velúr ballonkabátot. Ahogy becsukódik mögöttem az ajtó, magamban idegesen kuncogok, de nem hátrálok. Lassan megjön az önbizalmam, ahogy a Messidor sugárúton gyaloglok a villamosmegálló felé. Hirtelen fuvallatot érzek a combom tövénél. Érdekes… Hátranyúlok a kabáthoz és belém nyilall a szörnyű felismerés, hogy a combom tetejéig ki van hasadva hátul! Tíz percen át pucér seggel sétálgattam. Ez az én formám, amikor szexi akarok lenni, akkor is sikerül összehoznom az évszázad égését.”