Ki ne emlékezne Szalacsi Sándorra, amint lelkesen magyarázza valamikor az 1980-as évek végén, hogy falubeli társa, Fogarasi Árpád majd valamikor “a vízbűl veszi ki a-a zoxigént“. Nos, ennek pont a fordítottjára képes egy új találmány.

A Kumulus Water alkotása, a Kumulus-1 egy olyan gép, mely a levegőből képes 20-30 liter tiszta ivóvizet kinyerni alkotói szerint. Az 1 köbméteres helyen elférő berendezés energiaigényét napelemek is biztosíthatják, így teljesen függetlenül tud működni, nem terhelve a meglévő áramhálózatot. A gép felső részén egy kijelző is található, de összeköthető telefonnal is egy alkalmazáson keresztül, ahol a rendszer működését lehet szabályozni, például hogy mennyi vizet gyűjtsön be egy nap.

Működése egyszerűnek tűnik: felül, a szűrön beszívja a levegőt a Kumulus-1, bent pedig a már megtisztított levegő párája lecsapódik és összegyűlik. A rendszer eddig ígéretesnek tűnik, egy tunéziai város általános iskolájában már tesztelik is, hogy minden megfelelően működik-e. A startup célja, hogy minél több embert juttasson tiszta ivóvízhez: jelenleg a világon 1 milliárd embernek erre nincs lehetősége, az iskolák 31 százalékát érinti ez a probléma, és ez az arány romlani fog az idő előrehaladtával.