Július 13-án elkezdődött az EFOTT – leánykori nevén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója – 2022-es kiadása. Az elmúlt években a vándorfesztivál letáborozott a Velencei-tó partjára: sokáig Velence adott otthont a buliknak, idén Sukoró a helyszín. A közönséget – szemben például a Balaton Sounddal – főként a hazai egyetemisták teszik ki, ami az árazáson is érezhető volt: bizonyos egyetemek hallgatói olcsóbban juthattak jegyekhez és bérletekhez.

Mivel a fesztivál területére nem lehet alkoholos italt bevinni, nincs más lehetőség, bent kell megvenni a piát. A korábbi években az italok a legolcsóbbak közé tartoztak, de az idei évre itt is megemelkedtek az árak.

Az EFOTT – és minden más fesztivál – standjai egységes italárakat használnak, így nem fogunk találni egy titkos, eldugott pultot, ahol olcsóbban mérik a sört. Egy korsó 890 forintba kerül, míg fél liter csapolt ciderért 1450 forintot kérnek. A bulik megpróbáltatásait jobban bíró dobozos változatokért 1050 forintot kell fizetnünk.

A borok decijét 450 forintért kínálják, a röviditalok árlistájának legolcsóbb elemei pedig az 1000 forintos likőrök. Erősebb alkoholtartalmú italokat 1190 forinttól vehetünk, 4 cl vodka ennyibe kerül például. Minden félliteres üdítő 790 forint, így könnyű kiszámolni, hogy az olyan klasszikusok, mint a gin-tonic, vagy a whisky-kóla nagyjából 2000 forint körüli összegbe kerülnek. Fél liter ásványvíz 550 forintba kerül, de vannak egyébként a fesztivál területén ingyenes ivóvízvételi lehetőségek, melyeket a szervezők meg is jelöltek a térképen. A szabályok szerint csak fél liter vizet vihet be mindenki a helyszínre, de egy esetleges hőségriadó esetén ezt a limitet megemelhetik. Emellett extra üdítőket és alkoholmentes söröket is bezsebelhet az ember, a hostessek mosolyogva osztogatják a hűtött italokat.

Ami az ételeket illeti, az EFOTT nem sokkal olcsóbb, mint a Balaton Sound: az éjszaka legolcsóbb harapnivalója az 1200 forintos hot dog és az 1300 forintos pizzaszelet. Hamburgerezni 2500 forintért is lehet már, de 3000-3600 forinttól kezdődnek a minőségibb szendvicsek árai. Életmentők lehetnek még a péksütemények is, melyeket hajnalig lehet kapni, 10 dekát 420 forintért.

A helyszíni étkezés legolcsóbb módját a Lidl nyújtja: a hétköznapokban is megszokott bolti árakon kínálják a fesztiválozóknak azt, amire szükségük lehet, a mikróban megmelegítős gyorskajától kezdve a gyümölcsökön át a fagyiig. A bolthálózat kitelepülésénél akár főzethetünk is magunknak: csak be kell vásárolni az étlapokra felírt alapanyagokat, a szakácsok pedig elkészítik a reggelinket vagy épp ebédünket.