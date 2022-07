Mielőtt még az okostelefonok letarolták volna a mobilpiacot, a vezeték nélküli telefonhívások első számú készüléke a Nokia volt: kezelésüket mindenki el tudta sajátítani, strapabíróak voltak, később pedig az érintőképernyő előtti korszakban még a lépést is tartottak a versenytársakkal, ami a fejlesztéseket illeti.

Okostelefonos projektjeik nem hozták a várt sikereket, így visszatértek a retrovonalhoz: a régről megszokott dizájnelemekkel jön a Nokia 5710 XpressAudio, melynek – ahogy neve is jelzi – a zenei funkciói jelentik az erősséget. Már a telefon kialakítása is ezt hangsúlyozza: a hátlapba el lehet rejteni a készülékhez járó vezeték nélküli fülhallgatót. A rekesz nem csak tárolóként funkcionál, de itt fel is lehet tölteni az egységeket, így nem kell külön dobozka erre a célra.

Ezen a részen kívül mondhatni semmi extrát nem tud a mobil: gombokkal pötyöghetjük az üzeneteket, hátul pedig egy alap VGA-kamerával készíthetünk 640*480 pixeles képeket. Belső tárhelye sem túl nagy: 128 MB memória áll rendelkezésre, bár ilyen minőségű képből sok elfér rajta. A kivehető akkumulátor 1450 mAh-s, mellyel hetekig is el lehet lenni töltés nélkül, de a beszélgetési idő is napokban mérhető.

A Nokia mobilja az Egyesült Királyságban kezdi meg hódító útját, 75 fontos (36 ezer forintos) vételárral.