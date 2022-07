2020 októberében a OnePlus mobilmárka egyik alapítója, Carl Pei saját techcéget alapított, miután kiszállt előző projektjéből. Ez lett a Nothing, vagyis semmi, maga mellé pedig olyan neveket gyűjtött az elmúlt néhány évben, mint Tony Fadell, az iPod feltalálója, vagy épp a Reddit vezérigazgatója, Steve Huffman.

Első telefonjukra július 12-éig kellett várni: itt a Nothing phone (1), a nem túlságosan bonyolult nevű készülék. Az Android operációs rendszert használó mobil a “vissza az ösztönökhöz” jelmondat jegyében készült: Pei célja egy minél egyszerűbb telefon volt, mind kívül, mind belül. Ezért kapott például üveg hátlapot a mobil, hogy kicsit belelássunk a készülék szerkezetébe, de ezért is került csak rá két, 50 MP-es kameralencse a mostanság trendi 3, 4, esetenként akár 5 helyett. Más gyártókkal ellentétben az Androidot sem piszkálták nagyon, a letisztultság jegyében nyersen akarták hagyni a keretszoftvert, amennyire csak lehet.

Néhány érdekes funkciója azonban így is van a mobilnak: a hátsó üveglap alatti LED-ek például programozhatóak: amellett, hogy vakuként működnek fotózás közben, beállítható az is, hogy bejövő hívásnál pontosan hogyan villogjanak. Emellett került a mobilba egy olyan alkalmazás is, ahol nyomon követhetjük a tulajdonunkban lévő NFT-alkotások aktuális értékét.

Specifikációját tekintve semmi extra nincs “a semmi mobiljában”, melynek árát főként a memória befolyásolja: a legolcsóbb modell, mely 8 GB RAM-mal és 128 GB tárhellyel érkezik, 400 fontba (193 ezer forintba) kerül a brit piacon, a csúcsot a 12 GB RAM + 256 GB tárhely összeállítású darabok jelentik majd 500 fontért (241 ezer forintért). Hogy nálunk mennyi lesz a pontos ára, az még nem ismert, de a Nothing phone (1) két magyarországi online elektronikai áruházláncban is kapható lesz majd.