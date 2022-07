Valósággal sokkolta a világot a technológia ugrásszerű fejlődése az 1980-as években, melyre egy lapáttal azért Hollywood is rátett, ahol tudott. Így volt ez a Robotzsaruval is 1987-ben: akkor még hihetetlennek, vagy csak a nagyon távoli jövőnek tűnt, hogy hús-vér emberek helyett gépek tartják fenn a rendet. A fejlődés azonban nem állt meg: vannak már városok, ahol robotok vették át a közterület-felügyelők munkáját.

A tervek szerint a valódi Robotzsaru-szintig sem kell túl sokat várni: a dél-koreai rendőrség ugyanis belengette, hogy 30 év múlva már egy teljesen átalakult rendfenntartó szerv szolgál és véd náluk. A Police Future Vision 2050 nevű tanulmányban egy-két képpel is illusztrálták, milyen változtatásokat kívánnak bevezetni.

Ez alapján elterjedtté tennék a már ma is létező technológiai megoldásokat: robotkutyák segítenék a rendőrök munkáját, akik autonóm járművekkel szállhatnának ki a bűntények helyszínére. Latba vetnék a mesterséges intelligenciát is a bűnüldözésben – erre is látunk már tényleg működő példákat -, így a legtöbb rendőr igazából egy irodában ülhetne.

Persze lennének, akik az utcán dolgoznának, és esetükben nem is akkora túlzás használni a robotzsaru kifejezést: ők egy külső vázat, egy exoskeletont kapnának, mely egyfajta védőpajzsként szolgálna, mellette pedig növelhetné a hús-vér emberek fizikai erejét.

A tanulmányban “Iron Man-rendőrként” hivatkozott projektet, illetve a többi felvázolt módosítást 2027-től teszteli majd a dél-koreai rendőrség, ekkor az önvezető járművek már be is kerülhetnek flottájukba.