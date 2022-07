Ősszel, egészen pontosan október 28-án érkezik a nagy múltú Call of Duty c. videojátéksorozat legújabb része, a Modern Warfare 2. A készítő természetesen már elkezdte csigázni a háborús-lövöldözős játék rajongóit rövid videókkal, igazi részleteket azonban nem mutattak. Valakinek ebből lehetett elege, és valamilyen úton-módon hozzáfért, majd közzé is tett olyan adatokat, melyeket igyekeztek titkolni a fejlesztők.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a játékba bekerül egy Grand Prix nevű pálya, mely egy ázsiai Forma-1-es pályára emlékeztet majd bennünket, ahol éjszakai futamokat rendeznek. A kör ezzel leszűkült néhány közel-keleti helyszínre és Szingapúrra.

Végül egy azóta felfüggesztett Twitter-felhasználó szivárogtatásainak köszönhetően megtudhattuk, hogy ez a helyszín Szingapúr lesz: ugyan semmilyen hivatalos F1-es felirat nem látható a közzétett képen, mely vélhetően a pályák betöltése előtt jelenik meg majd a játékosoknak, a Marina Bay, az átalakított szponzorlogók a bokszutcafalon és a háttérben látható felhőkarcolók egyértelműen a délkelet-ázsiai versenyhelyszínre utalnak.

A Forma-1 ilyen-olyan módon több olyan videojátékhoz is kapcsolódik, amelyre első körben nem gondolna az ember. Korábban a Rocket League nevű autósfocis játékkal lépett kapcsolatra hivatalosan is az F1, a McLaren pedig a Roblox platformján készített játékot.