Egy szoba berendezésénél a legfontosabb tényező a méret, mely jelentősen meghatározza, hogy milyen bútorok és azokból mennyi fér a helyiségbe. Ekkor azonban még nem is beszéltünk az elrendezésről, meg az olyan dolgokról, hogy vajon az adott bútordarab illik-e a többihez vagy épp a szoba falához.

A fent leírt problémákat gyakorlatilag egy csapásra megoldotta az IKEA egy alkalmazással. A cégóriás belemerült a virtuális valóság mélyébe, így az átalakítani kívánt helyiséget pár érintéssel berendezhetjük újra. Ehhez előbb be kell szkennelni a szobát, melyre bármilyen telefon kamerája képes. Mindez bútorozott szoba esetén is működik: a mesterséges intelligencia felismeri a helyiség bútorait és felméri, mekkora is a terület, ahová aztán behúzhatóak a berendezési tárgyak, akárcsak egy videojátékban.

Az alkalmazás egyelőre csak iOS-en, azaz Apple-mobilokon működik, de a fejlesztők ígérete szerint hamarosan érkezik az androidos verzió is.