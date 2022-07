Kortól függően biztosan sokan emlékeznek még az apjuk, nagyapjuk által fülön hordozott, a munkában, a hobbitelken, nyaraláskor a vízparton hallgatott táskarádióira, itthon leginkább a Szovjetunióból származó SOKOL-okra.

Bár ma már kevesen szaladgálnak ilyenekkel, a technológia fejlődése azóta is biztosítja a lehetőséget arra, hogy bárhol, bármikor hallgathassuk kedvenc zenéinket, esetleg rádióadónkat, hiszen jó ideje elérhetők már az okostelefonokhoz vagy célirányosabb médialejátszókhoz csatolható Bluetooth-hangszórók.

A leginkább finoman szólva is megosztó dizájnú lábbelijeiről – és persze bármilyen a márkanevet hordozni képes egyéb ruhadarabjairól, kiegészítőiről ismert – Balenciaga most egy hasonló dologgal állt elő, igaz, náluk a szó szoros értelmében vették a táskarádiót.

A spanyol luxusmárka most egy olyan kézitáskát (retikült) dobott piacra, melynek egyik oldalán a fül alatt található érintőgombokkal vezérelhető Bluetooth-hangszóró kapott helyet, így a pénztárca és az egyéb apróságok mellé elhelyezett telefon azonnal tolhatja a hangot a szpíkerre. Nem is akármilyenre, hiszen a konkrét hangrendszer és -szóró a Bang & Olufsentől származik, így garantált a hangos, tiszta, audiofiloknak is elviselhető minőségű hangzás.

Az anodizált alumíniumból készülő, nyers vagy tusfekete színben megvásárolható hangszórótáskából mindössze 20 példányt értékesítenek a Balenciaga őszi kollekciójának keretében, így az ára is ennek megfelelő: darabonként 820 ezer Ft-nak megfelelő eurót fizethet a márka Párizsi butikjában az, aki a pórnéphez hasonlóan úton-útfélen szeretnék szórakoztatni magukat és másokat a kedvenc számaikkal.