Az utóbbi időben mi is számos olyan szállást bemutattunk, ahol a vendégek egy fa lombjai között hajthatják álomra a fejüket. Ezek a kialakítási nehézségek miatt a legtöbbször egyedül álló szálláslehetőségek, környezetükben nemigen találni hasonlót.

Egy német faluban azonban más a helyzet: itt egy helyen majdnem egy tucatnyi ilyen lak található – némi csavarral. A Fekete-erdőben fekvő Seelbach városa mellett található Schwarzwälder Hof üdülőparadicsom egyik látványossága, a Faházfalu összesen tíz műfára épült szállásnak ad otthont, melyek egy központi kilátó körül terülnek el. A képre kattintva galéria nyílik!

Minden ház egy fára épült ebben a faluban Minden ház egy fára épült ebben a faluban 1 /11 Fotó megosztása: 2 /11 Fotó megosztása: 3 /11 Fotó megosztása: 4 /11 Fotó megosztása: 5 /11 Fotó megosztása: 6 /11 Fotó megosztása: 7 /11 Fotó megosztása: 8 /11 Fotó megosztása: 9 /11 Fotó megosztása: 10 /11 Fotó megosztása: 11 /11 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A tíz méter magasan fekvő, a közeli erdők által nyújtott alapanyagokból épült házak mindegyikében két hálószoba található két erkéllyel, egy fürdőszobával és egy jól felszerelt konyhával. A 2-6 fő elszállásolására alkalmas szállások kivitelezésekor figyeltek arra, hogy a kivitelezés és a későbbi fenntartás is környezetbarát, lehetőleg klímasemleges legyen. Az áramigény 80 százalékát például napelemek biztosítják, a berendezési tárgyak pedig egytől egyig energiatakarékosak.

Megközelíteni vélhetően nem így fogják az emberek a szállásokat, így minden házhoz jár egy-egy parkolóhely. Ezek az otthonok lehetnek egy-egy túra kiindulási pontjai is: a Rajna szinte egy köpésre van innen, de Donaueschingen is csak másfél óra autóval – itt található a Duna forrása. A szállás csúcsidőszakban, azaz hétvégéken éjszakánként 300 euróba (123 ezer forintba) kerül két személynek, hétköznap azonban megúszható 190 euróból (78 ezer forintból) is a faházas kaland.