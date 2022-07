Alig akad olyan ember a világon, aki ne hallott volna a Trónok harcáról. Éveken át tartotta lázban nézők millióit, hogy melyik család uralja majd a Hét Királyságot, az HBO pedig nem szívesen engedte el csak úgy legnagyobb fejőstehenét, amikor véget ért a széria.

Augusztus 21-én érkezik is a folytatás a Sárkányok háza (House of the Dragon) c. előzménysorozat képében, az indulásra pedig gőzerővel készül mindenki. Az már biztos, hogy sorozatnézés közben lesz mit innia a legnagyobb rajongóknak, ugyanis bemutatták a széria hivatalos borkollekcióját.

Az új sorozattal megegyező néven futó bortrió gyártója már több italt is készített az elmúlt években a Trónok harcához, az augusztusi nyitányra pedig három vörössel rukkoltak elő. A Hét Királyság Pincészetnél (nem vicc, tényleg ez a neve) palackozott italok között találni 2021-es évjáratú Pinot Noirt, 2019-es Cabernet Sauvignont és egy 2020-as blendet, azaz különböző vörösborok házasításából készült italt.

Az ital palackonként 20 dollárba (8 ezer forintba) kerül, de vélhetően nem ez lesz az utolsó termék, amit a piacra dobnak a nyitányig. Elég csak visszatekinteni a múltba: annak idején a Trónok harca utolsó évadához külön kekszet és sört is készítettek: