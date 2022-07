A legtöbb ember nem mer segítséget kérni másoktól, ha nincs minden rendben ott lenn. Ez érthető, szégyenlősek vagyunk, nem merünk beszélni a nehézségeinkről főleg akkor, ha azok a vécézéshez, valamint az azzal kapcsolatos rendellenességhez köthetők. Pedig érdemes mielőbb felkeresni a szakembert, ha múlni nem akaró szúró érzés, esetleg vérzés jelentkezik székelés után a végbél környékén. A probléma forrása, vagyis az aranyér nem fog másképpen megoldódni! Lássuk, mire számíthatunk, ha felkeresünk egy proktológust!

Első lépések

Először nyilván időpontot kell egyeztetni, de ne félj, nem kell a telefonban kifejteni az asszisztensnek, hogy mi a baj. Mindenki tudja, miért járnak az emberek proktológushoz. A lényeget úgyis csak az orvosnak kell elmondani. Szégyenlősködésre tehát semmi ok! Venni kell a bátorságot, tárcsázni kell a rendelő számát, és bizony el kell menni a proktológushoz akkor, amikor arra lehetőség van.

A proktológiai vizsgálat minden esetben a páciens kikérdezésével kezdődik. Olyan dolgokat kérdeznek meg, mint például van-e rendszeresen széklet, előfordul-e fájdalom vagy vérzés székeléskor, illetve, hogy a beteg felfedezett-e esetleg valamilyen duzzanatot vagy csomót a végbélnyílás környékén. Az is fontos információ, hogy a páciens tapasztalt-e esetleg viszketést, éles, kisugárzó fájdalmat, netán váladékozást. Az orvos mindemellett arra is kíváncsi lesz, hogy a páciens tapasztalt-e már korábban is hasonló tüneteket.

A konzultáció során érdemes megbeszélni, hogy van-e valamilyen más kísérőbetegséged vagy gyógyszerérzékenységed, illetve, hogy szedsz-e valamilyen véralvadásgátlót. Az sem árt, ha esetleg vizsgálat előtt összeszedjük a korábbi leleteinket, ha már máskor is volt dolgunk aranyérrel, mert így jóval egységesebb és hitelesebb képet kaphat a proktológus a betegségünk történetéről.

Erre érdemes figyelni

Természetes, hogy az emberben van némi szégyenérzet, amikor egy „kényes” területet kell megmutatnia valakinek, akivel sohasem találkozott azelőtt. Fontos ugyanakkor észben tartani, hogy a proktológus azért van ott, hogy felfedezze a probléma okát. Ő nem leskelődni akar olyan területeken, amiket normál esetben nem látna, hanem arra esküdött fel, hogy segítsen és a lehető legjobb gyógymódot válassza ki a beteg panaszainak megszüntetése érdekében. Éppen ezért fontos, hogy próbáljuk meg leküzdeni a félelmünket, ha orvosnál járunk, lehetőleg nyugodtan és összeszedetten válaszoljunk a kérdéseire. Fontos lehet még, hogy úgy érkezz a rendelésre, hogy túllegyél aznap legalább egy székletürítésen. Sőt, érdemes alapos zuhanyzás, tisztálkodás után érkezni.

Erre számíts a vizsgálatnál

A proktológiai vizsgálat járhat némi kellemetlenséggel, de kellő testi-lelki felkészüléssel akár fájdalommentessé is tehető. A vizsgálatot a legtöbbször oldalfekvő helyzetben, hashoz húzott térdekkel kell elvégezni. Nagyon fontos vizsgálat előtt a rossz érzések elengedése, a relaxáció, illetve az ellazulás. Ez azért lényeges, mert ha valaki szorong, akkor a végbél záróizma megfeszül és összeszorul, ami nagymértékben rontja a vizsgálat körülményeit. Soha ne felejtsük el, hogy a gyógyulás érdekében muszáj bevállalni egy kis kellemetlenséget, mert egy jól felállított diagnózissal heteket is spórolhatunk magunknak. Vérzéses panaszok esetén szükség van a végbél felső részének megtekintésére is. Ez a fajta vizsgálat általában plusz 1-2 percet vesz igénybe, és vizsgálat közben csak minimális kellemetlenséget, illetve diszkomfortérzést lehet tapasztalni.

A proktológushoz azért fontos elmenni, mert az aranyérre és egyes rosszindulatú daganatokra jellemző panaszok hasonlók lehetnek. A végbélrák, a vastagbéldaganat hónapokon, sokszor éveken keresztül, komolyabb tünetek nélkül alakulhat ki. Éppen ezért jobb a félelmeket félretenni és elmenni egy alapos kivizsgálásra. Ám egyszerű aranyér esetében az idejében elkezdett otthoni kezelés és egy-két életmódbeli változtatás is segíthet, hogy elkerülhessük a proktológust.