A zsidó hátterű, amerikai szájharmonikás-gitáros énekes-dalszerző Bob Dylan az 1960-as években tűnt fel a popzenei színtéren politikai töltetű, sokszor protest song-jellegű folkdalaival, de a a mai napig széles körben releváns maradt.

A Robert Allen Zimmerman néven született, 2016-ban munkássága elismeréseként az irodalmi Nobel-díjat is elnyerő, most 81 éves zenész legismertebb dalai közé tartozik az 1962-es Blowin’ in the Wind, melyet tavaly a leginkább filmzenéiről (A nagy Lebowski, Ó, testvér, merre visz az utad?, Hideghegy, A törvény nevében stb.) ismert producerrel, T Bone Burnett-tel rögzített újra 2021 végén.

Az eredeti, az 1962-es Freewheelin’ albumon megjelent verzió korabeli élő előadása

A 60 éves dal újbóli felvétele mindössze egy példányban (ún. masterben) készült el, egyetlen hagyományos acetátlemezre karcolták fel, melyet csütörtökön árvereztek el.

Dylan hat évtizedes slágerének újrarögzített, egyetlen példányban elérhető változatáért tegnap valaki 1,77 millió dollárt, azaz 704 millió Ft-ot fizetett. Hogy a mai változatot ezek után a nyilvánosság elé tárja-e, vagy csak egyedül, esetleg a legszűkebb társaságában játssza majd, csak rajta múlik.

Érdekesség, hogy elképesztő ára ellenére nem a mostani, egyedi Dylan-kislemez minden idők legdrágább darabja, így is csak a második lett az örökranglistán. Mutatjuk az aktuális top5-öt.

5. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (dedikált)

A Beatles 1967-es, korszakalkotónak stúdióalbumának mind a négy tag – azaz az 1980-ban meggyilkolt John Lennon és a 2001-ben rákban elhunyt George Harrison, valamint a ma is élő Paul McCartney és a Ringo Starr – által dedikált példányáért 290 500 dollárt fizettek 2013-ban.

4. Elvis Presley – My Happiness

Az 1977-ben elhunyt, Királyként is emlegetett rock n’ roll-, blues- és soul-zenész legelső stúdiófelvételeit – My Happiness/That’s When Your Heartaches Begin tartalmazó kislemez próbanyomatáért 2015-ben 300 ezer dollárt fizetett a saját jogán is sztárságig jutó Jack White (The White Stripes, Seven Nation Army: tűűű-türü-tütüttü-tű-rű – mindenki ismeri).

3. The Beatles – cím nélkül/a fehér album

Újabb lemez a liverpooli beatzenekartól: az 1968-as dupla albumának legeslegelső, 0000001-es sorozatszámú nyomata sokáig a dobos, Ringo Starr tulajdonában volt, ám 2015-ben az eladása mellett döntött, valaki pedig 790 ezer dollárt fizetett a zenetörténeti ritkaságért. Ezzel a mai napig a legdrágábban elkelt kereskedelmi forgalomban is kapható lemez.

2. Bob Dylan – Blowin’ In the Wind (2021-es újrafelvétel)

A második helyre futott be tegnap elért 1,769 millió dolláros árával a Nobel-díjas zenész-dalszerző 60 éves számának új változata, melyről a producer, T Bone Burnett így beszélt az árverés előtt:

„Ez nem egy ‘példány’, ez maga az eredeti felvétel. Nem mesterséges kínálatszűkítés, ez maga a nagybetűs ritkaság: egyedi, kézzel készült eredeti felvétel. A társadalom megszokta a tömegtermékeket, na ez nem az, ez maga a fogyasztói társadalom elleni lázadás. Ne arról van szó, hogy nem szeretném, hogy bárki más hallja, sőt, életem talán legjobb felvétele. Bob nagyszerű rajta, a zenekar is, a dal pedig eleve egy klasszikus. Ilyet még sosem csináltam, az tuti.”

1. Wu-Tang Clan – Once Upon a Time in Shaolin

A modern gengszterrap egyik úttörőjének számító New York-i csapat hetedik, dupla stúdióalbuma egyetlen példányban jelent meg 2016-ban. A már akkor is negyedszázados múltra visszatekintő szövegelős brigád hat év év alatt rögzítette a korongokra karcolt 31 tracket. A neves képzőművészek által tervezett-illusztrált csomagolásba került lemezeket aztán az AIDS-gyógyszerét az USA-ban arcpirító áron értékesítő, néhány éve már börtönben lévő üzletember, Martin Shkreli vette meg 2 millió dollárért.