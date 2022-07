Világrekord: egy 10 forintosnál is vékonyabb ez a karóra

A hétköznapi karóráink vastagsága – szerkezettől, kialakítástól, funkciótól függően – nagyjából 6 és 15 mm közé esik, és körülbelül 8 mm-től kezdjük őket „vékonynak” érezni.

Az haute horologie, azaz a magas órásmesterség/óragyártás viszont más dimenziókban mozog, a különböző gyártók egyebek mellett a vékonyságban is versenyeznek egymással, komoly presztízs az ostyavékonyságú, a hagyományostól eltérő technológiákat, szerkezeti kialakítást követelő darabok bemutatása.

2020 tavaszán a Piaget állt elő egy 2 mm vastag, vagyis vékony (ennyi egy 200 forintos érme a pereménél mérve) órával, az Altiplano Ultimate Concepttel, amely akkor a világ legvékonyabb mechanikus órája lett.

A világrekord mindössze két évig állt, ugyanis néhány hónapja a Bulgari az Octo-szériájának tízéves születésnapjára leleplezte a Octo Finissimo Ultrát, a 10 darabban gyártott, több technikai bravúrt felmutató modell 1,8 mm-rel (egy tízforintos vastagsága) vette át az elsőséget.

Ugyan a Bulgari jó ideje kínál órákat, nem kis meglepetés volt, hogy egy valódi, ‘teljes értékű” óragyártó helyett egy divatmárka ült a trónra. Mint kiderült, pünkösdi királyságról is volt szó, ugyanis szerdán újra megdőlt a rekord, igaz, szinte ugyanolyan meglepő az új csúcstartó gyártója.

A mindössze 2001-ben alapított Richard Mille az elmúlt másfél évtizedben leginkább a sport világában igyekezett építeni brandjét, egyebek mellett számos Forma-1-es csapat és pilóta szponzoraként, és alapvetően végtelenül high-tech, könnyű, ütésálló, egzotikus anyagokat, egyebek mellett grafént is felhasználó karóráik igen robusztus, néha a jó ízlés határát súroló, vagy át is lépő darabok.

Nos, most épp a böhöm nagy óráiról ismert svájci „újonc” mutatta meg a veteránoknak, hogyan is kell csinálni, tegnap ugyanis bemutatták a Ferrarival együttműködésben elkészített RM UP-01 Ferrarit, amely 1,75 mm-rel lett az új rekorder. (Ez kb. egytizede a szokásos RM-modellek vastagságának.) Tegyük hozzá, hogy a szerkezet kifejlesztésében az Audemars Piquet és a Renaud & Papi is besegített.

Bár a Piaget és Bulgari is nagyot dobott azzal, hogy a mechanikus szerkezetet eleve a tokra építette-rétegezte, a Richard Mille újdonsága épp attól ütős, hogy ebben az esetben a szerkezet önálló darab – mindössze 1,18 mm-es vastagsággal –, és az kerül a tokba.

Az ostyavékonyságú időmérő az órákat, a perceket és a másodperceket jeleníti meg egy apró kijelzőn, emellett a szerkezetre is rálátást nyújt egy kis ablakon keresztül – mindkettő csökkentett tükröződésű zafírüveget kapott –, valamint található még az előlapon két tárcsa, az egyik a beállítás és a felhúzás közötti funkcióválasztó, a másik maga a „korona” – a hagyományos órákon oldalt kiálló „tekerő”.

Az ultravékony, titántokos óra 10 m-es vízállósággal rendelkezik, azaz talán kézmosáshoz is érdemes levenni, de a Richard Mille az egyik fő ütőkártyájáról, a strapabíróságról még itt sem mondott le: a szerkezet akár 5 G-s erőhatásokat is kibír.

Az új világrekorderből 150 darab készül, egy-egy példányt 1 888 000 dollárért (a jelenlegi, pocsék forint mellett ez 766 millió Ft) adnak, már ha egyáltalán piacra kerül az óra, és nem foglalták le az összeset az előre értesített VIP-k.

A ferraris kapcsolat miatt nem lepődnénk meg, ha a hétvégén következő Forma-1-es Osztrák Nagydíjon a Charles Leclerc, Carlos Sainz vagy a csapatfőnök Mattia Binotto csuklóján tűnne fel egy-egy példány a Richard Mille újdonságából, kíváncsian várjuk, hogy mutat élőben az óragyártási bravúr.