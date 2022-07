Miközben a világ jelentős része azon aggódik és gondolkozik, meddig tarthat, gyűrűzhet tovább a válság, mások azon gondolkoznak, mire költsék pénzüket. Így van ezzel mostanság Cristiano Ronaldo, a Manchester United sztárja is, aki egész Anglia legtöbbet kereső focistája heti 230 millió forintnak megfelelő összegű fizetésével.

Ebből azért már telik erre-arra, így az is belefér, hogy nagyobbra cserélje eddig használt magángépét, melyet a The Sun információi szerint egész egyszerűen kicsinek talált. A kinőtt Gulfstream G200-as repülőt forintba átszámolva 9,7 milliárd forintért árulja a portugál, melynek 2015 óta ő a tulajdonosa. A gép kicsiségének magyarázata lehet, hogy ez idő alatt bővült Ronaldóék családja, idén is született gyermeke a sztárnak.

Ha megnézzük, nem is csoda, hogy váltana Ronaldo, hisz a G200-ast már 2011 óta nem gyártják, helyét a G280-as széria vette át. A tízüléses konfigurációban is elérhető, 850 km/órás csúcssebességre képes légijárművel legtöbbször nyaralni ment a Ronaldo-família, amikor pedig nem repültek, volt, hogy kiadták másoknak 6-10 ezer dolláros (2,5-4 millió forintos) órabérért.

Arról nincs infó, hogy pontosan mire cserélné le az egyébként Wi-Fi-vel, mikróval, fagyasztóval és multimédia-rendszerrel felszerelt gépet a csatár.