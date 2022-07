Az eredeti tervek szerint az 1889-es világkiállítás után lebontották volna az Eiffel-tornyot, de milyen jól is tették, hogy a megtartás mellett döntöttek annak idején a felelősök. A ma 324 méter magas látványosságra, melyet évente 6 millió turista keres fel, ráférne egy alapos felújítás. Jól mutatják ezt a képek fent, illetve alább:

Eiffel Tower riddled with rust, it may not collapse soon but who knows https://t.co/xsfaZzJLfN pic.twitter.com/keciKmqeZ6

Eiffel Tower riddled w rust & needs major repairs: https://t.co/ubcFKsK1N2 Instead, it’s being given cosmetic €60 million paint job for the ’24 Olympic Games in Paris. “It is simple, if Gustave Eiffel visited the place he would have a heart attack” #France #Travel pic.twitter.com/aFOx5CuxuH

— Maurie Ryan Jacobs (@jacobsjapan) July 6, 2022