Nyolc darab Boeing 787-9 Dreamliner érkezik a közeljövőben az Air New Zealand flottájába, a cég pedig úgy döntött, hogy ezzel párhuzamosan megújítja fedélzetét. Az új-zélandi légitársaság öt évig kutatta-kereste, hogy hogyan is lehetne jobb az utasoknak, min és mit változtassanak.

Végül előjöttek egy komplett megújítási tervvel, mely a legolcsóbb jeggyel utazók helyeit is érinti. Általánosságban elmondható, hogy mindenki jobban járt, több helyet kaptak a hagyományos székekben utazók is. Igazán jól persze mégis azok érezhetik magukat, akik a Business Premier jegyeket veszik meg, üléseikből pillanatok alatt fekhely lehet.

Érdekes még a Skynest nevű terület is, mely egy hatfős alvókuckó valódi ágyakkal és annak minden kényelmével. A helyek függönyökkel választhatóak el egymástól, pihenés közben pedig a telefonunkat is feltölthetjük USB-csatlakozó segítségével.

A csúcsok csúcsa a Business Premier Luxe üléspár, mely egy igazi ajtó mögött található. Itt annyi hely is van az ágyak mellett, hogy egy pár meg is vacsorázhat egy asztal mellett. Ezt, illetve a Skynest-kabinokat is úgy tervezték, hogy a pihenést tartották szem előtt: ennek megfelelően alakították ki a világítást, az anyaghasználatot, a háttérzenét is ehhez igazították, és a felszolgált ételek is kíméletesek, könnyen emészthetőek.

Az árak egyelőre nem ismertek, az új kabinmegoldásokkal az utasok 2024-től találkozhatnak először.