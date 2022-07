Sokan dolgoznak életük bizonyos szakaszában gyorséttermekben: vannak, akik suli melletti pénzkereseti lehetőségként tekintenek az ilyen állásokra, ám akik hosszabb időt eltöltenek a pult túloldalán, egészen magas szintre vihetik. Stephen Patula is az utóbbi kategóriát erősíti: a viszonylag fiatal férfi konkrétan egy ohiói McDonald’s-éttermet üzemeltet franchise rendszerben.

Főnökként ő is kiveszi a részét a napi éttermi feladatokból, beáll a konyhasorra és készíti a rendeléseket. Mindezt azonban meg is örökíti testére szerelt kamerával, így betekintést nyerhetünk, milyen is gyorséttermi dolgozónak lenni néhány perc erejéig.

Patula fenti videójában egy ebédidő öt percét mutatja meg nekünk, YouTube-csatornáján azonban számos különféle napszak és munkafolyamat megfigyelhető. Akik a rendelés várása közben lestek már be a kassza mögötti területre, vagy látták Az alapító című filmet, esetleg dolgoztak Mekiben, azok tudhatják, hogy a szendvicsek egyfajta gyártósoron készülnek, több ember kezein is keresztülmegy az étel, mielőtt először beleharaphatnánk. Itt is látható ez: emberünk pusztán a zsemlék előkészítésével és azok alapozásával foglalkozik, ami itt ketchupot, mustárt, hagymát, sajtot és uborkát jelent, függően persze a rendelt ételtől.