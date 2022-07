Már régen nem csak mesék gyártásával foglalkozik a Disney, gyakorlatilag a világ egyik legértékesebb cégévé váltak, akiknek még óceánjáró hajóik is vannak. Legújabb szerzeményük a Wish névre hallgat, ahol természetesen a család apraja-nagyja megtalálja a tökéletes szórakozási formát.

Ezen a hajón árulják a világ egyik legdrágább koktélját, mégpedig az alábbi képen is látható Star Wars-kocsmarészlegen. A neve Kaiburr Crystal Drink, és 5 ezer dollárt, átszámítva közel 2 millió forintot is elkérnek érte. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy ennek harmadából is meg lehet úszni a hajókirándulást a Disney oldala szerint.

A méregdrága koktél alapja Camus konyak, melyből a drágább verziókért egymillió forintot is kérnek palackonként. Ezt ütik fel juzuval, más néven japán citrommal, és kumkvattal, mely egy olívabogyó méretű, vastag, de ehető héjú, kevés húsú citrusféle. Ízesítőként kerül bele egy, az említettnél még drágább és ritkább konyak (Grand Marnier Quintessence), de még minőségi bourbon whiskyvel és borral is felütik a koktélt. A felszolgálás is megér egy misét: az eszköz, amiben a pia érkezik, ismerős lehet a Star Wars új sorozataiból, a fejvadászkonténert A Mandalóriban és a Boba Fett könyvében is láthattuk.