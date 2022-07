Két év szünet után újra bevették az elektronikus zene kedvelői Zamárdi szabadstrandját, négy napon keresztül szinte megállíthatatlanul zakatolt a Balaton Sound. A fesztivál – ahol mi is megfordultunk – a zenei élmények mellett azért bőven szólt a megjelenésről is: a hosszú kihagyást követően mindenki meg akarta magát mutatni.

Ez a gyengébbik nem részéről gyakran a lengébbnél lengébb ruhákban, komoly precizitással készülő sminkekben mutatkozott meg. A shortok szárai vagy épp a bikinik számos esetben ráadásul még a szokásosnál is kisebbek voltak, ez pedig a vízparton is épphogy elviselhető hőség számlájára is írható.

Mindezt persze megörökítették a fesztiválozók, szelfik tízezrei lepték el a közösségi oldalakat. Mi most összegyűjtöttük nektek a legnépszerűbb csajokat az Instagramról, azokat, akik a legtöbb lájkot kapták megjelenésükre.

