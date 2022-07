2020-ban Vik Mikheev, egy orosz harcművész kitalált egy fura sportágat, melyet azóta valamilyen oknál fogva felkapott a közösségi média Oroszországban. A találmány a car-jitsu nevet kapta, melyet szabadon autós dzsúdzsucunak is fordíthatnánk.

Egy autóbelső nem éppen alkalmas terep különféle küzdősportok lebonyolítására – gondolhatnánk mi. Ám a többszörös fekete öves sportoló és barátai bebizonyították, hogy ilyen téren nincs lehetetlen. Fogtak egy Ladát, itt-ott kipárnázták, és 2020 októbere óta kisebb tornákat rendeznek. Az alábbiakban bele is nézhettek egy átlagos meccsbe.

Autót azóta már többször is váltottak, de nem is a helyszín a lényege a sportágnak, melynek természetesen szabályai is vannak. Hasonlóan a brazil dzsúdzsucuhoz, ütni és rúgni itt sem ér, helyette a “földre” kényszerítés a cél. Az autóban meglévő eszközök azonban használhatóak, például a tükör vagy a biztonsági öv, amíg az nem fojtogatást vagy ütést jelent.

Egy autós dzsúdzsucu-meccs két háromperces menetből áll. A menetek az első üléssorban kezdődnek, az egyik sportolóval a sofőrülésben, a másikkal a jobb egyben, a második menetre a felállás megfordul. A cél tehát az előnyös helyzetbe kerülés: egy földre vitel 4 pontot, egy mellkastérdeléses pozíció két pontot ér. Ha a két menet után egyenlő pontszámmal állnak a mérkőző felek, jöhet a döntő, egy utolsó, négy perces menet a hátsó üléssorból kezdve. A győzelem kulcsa egyébként ebben a sportágban a hely és a szokatlan helyzetek okos kihasználása.