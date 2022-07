A légkondícionáló készülékek árai is az egekbe szöktek az elmúlt hónapokban, a beszerelést végző brigádok pedig be vannak táblázva időtlen időkre. Aki most lemaradt egy jól működő klíma beszereléséről, az csak a ventillátorban, strandban, sörben és tüskében bízhat, avagy nekifoghat saját hűtést tákolni.

Ez az egyszerű módszer garantáltan működik valamilyen szinten, egy hűtőtáska, egy ventilátor és egy PVC cső kell hozzá, valamint rengeteg jég. A megvalósításhoz fel kell áldozni a hűtőtáskát, de bármilyen szigetelt tároló megfelel a célnak. A lényeg, hogy ebben a térben biztosítsuk a levegő gyors áramlását, lehetőleg a behelyezett jégakkukon keresztül.

A légáramot lehűti a jég, és maga a légmozgás is hűsítő hatású, így ha nem is az egész szobát, de legalább a közvetlen környezetünket hűteni tudjuk. A videó szerint egy nagyobb jégtömb öt órán át képes hűteni a lakást, de ha a vizet már elve egy palackban fagyasztjuk le, jóval könnyebb dolgunk lesz a végén kicserélni azt újabbra.

Ha nincs otthon elfekvő jégláda, felesleges ventilátor, minden eszköz beszerzésével együtt is megúszható a projekt 10-15 ezer forintból, ami a lehető legolcsóbb módszer a minket körülvevő levegő hűtésére. Legalábbis a sör-tüske kombót leszámítva.